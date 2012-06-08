Фірташ закликав роботодавців і владу до децентралізації економіки

На кожну вкладену в інфраструктуру гривню регіони можуть отримувати три-чотири гривні інвестицій.

Про це заявив голова Федерації роботодавців України Дмитро Фірташ у Рівному під час зустрічі з керівництвом області, керівниками і власниками підприємств Рівненської області, повідомили УНІАН у прес-службі Д.Фірташа.

«У регіонів має бути стимул розвивати економіку. Для цього необхідно децентралізувати управління економікою областей, дати регіонам додаткові ресурси і передати відповідальність. Бо якщо немає грошей, то й вирішувати нічого. Область на скріпки не може назбирати, а не те що якісь серйозні питання вирішувати », - сказав Д.Фірташ.

За словами голови Федерації роботодавців, у європейських країнах у місцевих бюджетах залишається не менше 50% податків, зібраних в регіоні. «Німеччина залишає в регіонах 70 відсотків зібраних податків. У нас сьогодні в місцевих бюджетах залишається 20-21 відсоток податкових зборів області», - зазначив Д.Фірташ. За його словами, в 1990-х роках Китай запустив програму децентралізації економіки, і на регіональний розвиток та інфраструктуру спрямовується близько 75% всіх витрат держави. «Сьогодні Китай – держава з найміцнішою в світі економікою», - підкреслив Д.Фірташ.

На його думку, додаткові кошти області могли б спрямовувати на розвиток інфраструктури, зміцнення промислового потенціалу і створення умов для залучення інвестицій. «Підприємці хочуть вкласти гроші, підприємці хочуть мати зрозумілий термін окупності свого бізнесу. Одна справа, коли інвестор в чистому полі будує завод і йому потрібно прокласти дорогу, водогін, провести електроенергію. Ці витрати лягають на баланс бізнесмена, і не всі готові вкладати гроші в інфраструктуру. А якби регіон мав додаткові гроші і міг би створити необхідну інфраструктуру, то це б дозволило залучити більше інвестицій. Тому що на вкладену областю гривню, я впевнений, регіон отримав би три-чотири гривні інвестицій», - підкреслив Д.Фірташ. За його словами, реалізація інфраструктурних проектів дає гарантії для роботи бізнесу.