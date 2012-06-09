Іспанські банки потребують 40 млрд доларів - МВФ

Іспанським банкам необхідно збільшити свої резерви в цілому на 40 мільярдів доларів, аби протистояти можливим потрясінням на фінансовому ринку.

Таких висновків дійшли експерти Міжнародного валютного фонду на підставі результатів так званих стрес-тестів, повідомляє радіо «Свобода».

Експерти МВФ зазначають, що в разі серйозного погіршення ситуації на фінансовому ринку недостатніми виявляться і ці суми.

Банківська система Іспанії опинилася під загрозою через боргову кризу. Один з найбільших банків країни Bankia був змушений звернутися за допомогою до держави. Кредитні рейтинги багатьох банків були останнім часом знижені міжнародними рейтинговими агентствами.

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