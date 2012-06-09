МВФ не поділяє оптимізму уряду Азарова

Не збільшивши доходи і не зменшивши видатки, уряд навряд вкладеться у заплановані рамки дефіциту держбюджету 1,8% від ВВП, вважають у Міжнародному валютному фонді.

Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Макс Альєр під час круглого столу «Фінансова стабільність в Україні: основні виклики 2-го півріччя», який 5 червня провела Ліга фінансового розвитку за підтримки проекту USAID «Розвиток фінансового сектору» FINREP і тижневика «Дзеркало тижня. Україна».

За словами Альєра, для збалансування бюджету, крім підвищення тарифів на газ, доцільно було б також підвищити податки для заможних верств населення, скоротити податкові пільги, а також, можливо, переглянути видаткову частину держкошторису в бік зменшення.

Натомість перший заступник міністра фінансів Анатолій Мярковський переконаний, що дефіцит бюджету-2012 таки не перевищить 1,8%. Підстава для цього – поточна бюджетна динаміка, зокрема — підвищення надходжень до державного бюджету з боку Податкової та Митної служб, яки збільшили перерахування до казни після закриття ряду схем ухилення від сплати податків та мит.

За 5 місяців до зведеного бюджету надійшло 170,9 млрд грн, в цілому по держсектору економіки –242,2 млрд грн, що на 30,7 млрд грн, або 14,5% більше, ніж за цей же період 2011-го. «На 1 червня дефіцит сектору загальнодержавного управління – 10,9 млрд. грн. Тобто відбувається достатньо раціональне управління коштами єдиного казначейського рахунку і бюджету. Маємо надію, що запланований показник у 25 млрд грн. не перевищимо», — зауважив Мярковський.

На думку ж ректора Міжнародного інституту бізнесу Олександра Савченка, у поточній макроекономічній ситуації Україні не варто надміру концентруватися на скороченні дефіциту держбюджету, а навпаки в умовах у т.ч. зниженої кредитної активності банків робити побільше вливання в економіку, пожвавлюючи її. На думку експерта, НБУ та Мінфін якісно спрацьовують в питанні стабілізації економіки, водночас наразі доцільно вже думати й про програми розвитку.

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