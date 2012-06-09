S&P може знизити кредитний рейтинг США до 2014 року

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's може знизити кредитний рейтинг США до 2014 року, повідомляє в суботу агентство Франс Пресс, передає РІА «Новини».

Раніше агентство Standard & Poor's підтвердило рейтинг АА +, який був призначений США в серпні минулого року замість рейтингу ААА.

Рейтингове агентство Standard & Poor's в ніч на 6 серпня 2011 року вперше в історії знизило довгостроковий кредитний рейтинг США з максимального рівня ААА до рівня АА + на тлі побоювань, пов'язаних зі зростанням дефіциту бюджету країни. Прогноз за рейтингом США був визначений рейтинговим агентством як "негативний", а це означало, що подальше зниження кредитного рейтингу цієї країни може відбутися в найближчі 1-1,5 року.

Через кілька днів після пониження рейтингу агентством Standard & Poor's, агентство Fitch підтвердило довгостроковий суверенний рейтинг дефолту емітента (РДЕ) США за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні AAA зі стабільним прогнозом.

В листопаді цього ж року агентство Fitch переглянуло прогноз рейтингу США на "негативний" зі "стабільного", після того як спеціальний комітет Конгресу не зміг схвалити заходи щодо скорочення дефіциту бюджету. Погіршення прогнозу з рейтингу передбачає 50-відсоткову ймовірність зниження рейтингу країни протягом найближчих двох років.

Агентство Moody's Investors Service в кінця грудня 2011 року залишило без змін рейтинг США на позначці ААА з негативним прогнозом.