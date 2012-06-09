В Азарова кажуть, що не збираються змінювати макропрогнози

Макропоказники, закладені в бюджеті, переглядати не потрібно, уряд цього робити не буде, заявив директор Департаменту фінансової політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) Сергій Чекашкін.

Про це він сказав на круглому столі «Фінансова стабільність в Україні: основні виклики 2-го півріччя», який 05 червня провела Ліга фінансового розвитку за підтримки проекту USAID «Розвиток фінансового сектору» FINREP і тижневика «Дзеркало тижня. Україна».

За словами представника Мінекономрозвитку, підтримати ВВП та зміцнити платіжний баланс України має очікуване нарощування експорту, яке стане можливим завдяки прийняттю закону про державну фінансову підтримку експортної діяльності.

«Ми сподіваємося, що разом з Міністерством фінансів ми зможемо швидко організувати цю підтримку і експорт збільшиться вже до кінця цього року», — зауважив Чекашкін.

Нагадаємо, що в поточному році уряд очікує зростання ВВП на рівні 3,9%. За оцінками НБУ, у січні-квітні економіка України зросла майже настільки, як у в січні-березні (біля 1,8% у порівнянні з цим же періодом 2011 р.). У ЦБ також заявляли, що сповільнення економіки не відбулося в масштабах, які не можна надолужити. У той же час МВФ знизив свій прогноз зростання ВВП України до 3% у 2012-муроці, агентство Fitch – до 1,6%.