Виведення валюти з України почалося...

У відповідь на негативні чутки про стан вітчизняного фінансового ринку Нацбанк заявив, що ситуація цілком стабільна, золотовалютні резерви країни залишаються на колишньому рівні – близько 31 млрд дол., підстав як для глибокої девальвації, так і для ревальвації гривні немає.

Деякі експерти вважають, що додатковим чинником зміцнення національної валюти стане проведення Євро-2012. За їхніми підрахунками, туристи за період проведення чемпіонату привезуть до нашої країни 2-2,5 млрд євро, які повинна «проковтнути» вітчизняна банківська система. Відповідно, через зростання пропозиції на ринку НБУ знижуватиме курс, викуповуючи надлишки і тим самим збільшуючи валютні резерви держави за вигідною ціною.

Проте висловлювання з приводу того, що приплив інвалюти на Євро-2012 перекриє її дефіцит на українському ринку, створюють враження, що фахівці-заявники ніколи не бачили офіційних даних НБУ. Навіть якщо погодитися з цілком фантастичною сумою 1,4 млрд дол., яка може «прийти» в Україну у період чемпіонату, то вважати її солідною не випадає. Згідно з даними Нацбанку, за підсумками 2011 року на території України перебувало в обігу майже 78 млрд дол. До кінця року уряду і бізнесу треба буде погасити перед нерезидентами борги на 8 млрд. дол. За підсумками перших чотирьох місяців дефіцит зовнішньої торгівлі становив більш ніж 2,8 млрд дол. Скоріш за все, цей показник до кінця року зросте до 10 млрд дол. Тому 1,4 мрд дол. – мізерна сума, вона не зможе реально вплинути на ситуацію на валютному ринку. Давно треба було забути про можливий дохід від Євро-2012, а просто дивитися футбол і насолоджуватися переглядом.

***За даними Dragon Capital, у другому півріччі поточного року уряд повинен виплатити 1,4 млрд. дол. як основну суму боргу, включно з 0,8 млрд. дол. за кредитами МВФ, 0,4 млрд. дол. за валютними ОВДП і 0,2 млрд. дол. за проектним фінансуванням, а також здійснити відсоткові платежі на суму близько 0,5 млрд. дол.

За підсумками травня цього року, золотовалютні резерви НБУ скоротилися на 902 млн. дол. Ситуація справді не критична, оскільки загальний обсяг залишається на рівні 30,8 млрд. дол. На даний момент цих грошей цілком достатньо, щоб утримувати курс гривня/долар стабільним. Але проблема полягає в тому, що в кінці року треба буде витрачати мільярди на закупівлю природного газу в Росії, повертати борги перед МВФ та іншими нерезидентами. А найголовніше – шукати валюту для фінансування дефіциту зовнішньої торгівлі. Ще одна проблема, яка дедалі більше загострюється на нашому валютному ринку: традиційно перед виборами бізнес «виводить» гроші в офшори. Скільки їх переведуть на зарубіжні рахунки, можна тільки здогадуватися, тому наявних золотовалютних резервів може просто не вистачити на все. Не можна допустити, щоб золотовалютні резерви впали нижче за позначку 20 млрд доларів, а при нинішньому попиті на валюту обсяг у 10 мільярдів «випарується» швидко.

Було б значно легше для всіх, якби НБУ не довелося витрачати валюту зі своїх запасів, а попит на неї покривався за рахунок вливань з-за кордону. Але у даний час це неможливо. Одним із реальних джерел такого припливу є гроші українських гастарбайтерів. Що стосується інвестицій, то це незначні гроші, причому переважно українських бізнесменів, які як дали, так можуть і швидко їх забрати. Справжні інвестори вже давно кошти в Україну не вкладають, ознайомившись з принципами ведення бізнесу в нашій країні. Якщо ще торік уряд міг розміщувати єврооблігації або залучати кредити від нерезидентів, то цього року це, м'яко сказати, зробити дуже важко. Поточний показник кредитно-дефолтних свопів перебуває на рівні близько 900 пунктів, а це означає, що позичити гроші українському уряду можуть тільки під 10-11% річних у валюті. Дешевше надавати не будуть.

За травень і початок червня середній курс долара на міжбанківському валютному ринку знизився з 8,03 до 8,07 грн. Загалом беручи, невелике падіння. Але насторожують обсяги купівлі-продажу валюти на міжбанку. За травень обіг перевищив 18 млрд дол. – на 80% більше, ніж у травні 2011-го. Такий великий попит традиційний для кінця року, коли активно працює бізнес, активізуються розрахунки за експортом/імпортом. Подібний ажіотаж може свідчити тільки про одне – валюту почали виводити з України (можливо, з урахуванням майбутніх виборів). Якщо така тенденція збережеться, то літо заповідається для нашого валютного ринку гарячим. Куди гарячішим, ніж футбольні баталії Євро-2012.

Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру (для УНІАН)