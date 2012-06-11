Порошенка можуть призначити представником України у ЧБТР - пропозиція Кабміну

Кабінет міністрів запропонував Президенту Віктору Януковичу призначити міністра економічного розвитку і торгівлі Петра Порошенка представником України на щорічних засіданнях правління Чорноморського банку торгівлі та розвитку.

Як повідомляється на сайті уряду, відповідний проект указу Президента, підготовлений Міністерством економічного розвитку і торгівлі, схвалено 6 червня на засіданні Кабміну.

Як повідомлялося, зазвичай представником України у ЧБТР є міністр економіки

Довідка УНІАН. Чорноморський банк торгівлі і розвитку заснований 11 державами: Албанією (з часткою 2%), Вірменією (1%), Азербайджаном (5%), Болгарією (13,5%), Грецією (16,5%), Грузією (0,5%), Молдовою (1%), Росією (16,5%), Румунією (14%), Туреччиною (16,5%) і Україною (13,5%). Головний офіс банку розташований в місті Салоніки (Греція).

ЧБТР створений для підтримки економічного розвитку і регіональної кооперації шляхом надання кредитів, кредитних ліній, вкладень у капітал і гарантування проектів у державному і приватному секторі країн-учасниць.