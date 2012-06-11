Торги доларом на міжбанку в понеділок відкрилися зростанням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0900/8,1000 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2514/18, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,2225/10,2370. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,2626/28 (п'ятниця - 1,2486/88).

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.