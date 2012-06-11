Середній курс купівлі/продажу долара в банках у понеділок знову зріс

У понеділок вранці українські банки купують американську валюту в середньому по 8,06 грн/дол., продають – по 8,11 грн/дол. Курс купівлі/продажу підвищився на 0,1%, порівняно зі вчорашнім днем, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків із купівлі долара коливаються в межах 8,04-8,089 грн/дол., із продажу – в межах 8,095-8,15 грн/дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,6% відучора і в понеділок становить 10,09 грн/євро, продажу - підвищився на 0,7% - до 10,29 грн/євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 9,96-10,12 грн/євро, з продажу – в межах 10,24-10,35 грн/євро.

Середній курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні підвищився на 1% і становить 0,2410 грн/рубль, продажу - на 0,3% - до 0,2520 грн/рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2350-0,2450 грн/рубль, із продажу – в межах 0,2490-0,2680 грн/рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,08/8,115 грн, євро – 9,90/10,25 грн, рубль – 0,2410/0,2510 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 8,07/8,12 грн, євро – 10,00/10,30 грн, рубль – 0,2430/0,2550 грн.