Прирівнювання стягнутих з держави коштів до прямих збитків не завжди правильне — експерт

Безапеляційне прирівнювання стягнутих з держави коштів до прямих збитків, з погляду цивільного права, не завжди правильне.

Так прокоментувала ухвалення парламентом 5 червня Закону «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» партнер правової групи «Павленко і Побережнюк», адвокат Олександра Павленко.

За її словами, цим законом законодавець здійснює спробу внести зміни до виконавчої процедури у справах, де боржником згідно з судовим рішенням є державний орган, державне підприємство або підприємства, примусова реалізація майна яких заборонена. «З одного боку, є й позитивні моменти таких змін – Державне казначейство гратиме роль вже не просто технічної сторони, але й здійснюватиме «спілкування» зі стягувачем (стороною, що виграла). Органи виконавчої служби не завжди справляються з такими функціями, затягують процес, посилаються на брак грошових коштів у казначейства тощо. Тепер же сторона, що виграла, зможе звернутися з пакетом документів у казначейство напряму», - каже юрист.

Проте, як відзначає О.Павленко, як і всі останні законодавчі ініціативи, цей закон має потенційно дуже негативний момент, який, з одного боку, несе каральну функцію, з іншого - ще більше нашкодить судовій системі і призведе до розвитку корупції. Йдеться про безапеляційне прирівнювання стягнутих з держави коштів до прямих збитків, що, з погляду цивільного права, не завжди правильно.

«Таке прирівнювання без розбирання кожної окремої ситуації, згідно з цим законопроектом, дає право правоохоронним органам звернутися до суду проти посадовців з позовом про стягнення коштів, розмір яких може бути колосальний. Але що ми робитимемо з такими виплатами, як, наприклад, повернення ПДВ, де немає винних посадовців і де процедура повернення апріорі має обов'язковий судовий елемент?» - каже експерт.

На думку О.Павленко, таких прикладів державних виплат досить багато і не завжди конкретний держчиновник повинен нести цивільну відповідальність, тим більше, у розмірі виплачених коштів. Кожен такий випадок повинен розглядатися окремо.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня Верховна Рада прийняла Закон «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».