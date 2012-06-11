Польський Geting Holding може купити ще один банк в Україні

Варшава. Компанія Geting Holding, що належить одному з найбагатших поляків Лешеку Чарнецькому, вивчає можливість нових покупок в українському банківському секторі для швидшого розвитку належного їй Idea Bank в Україні.

Директор Geting Holding у зв'язках з громадськістю Марія Бнінська, відповідаючи на запит УНІАН, повідомила, що компанія наразі не веде переговорів з конкретними продавцями банків в Україні і чекає "хороших пропозицій".

"Ми поки що придивляємося до українського ринку. Хочемо, щоб наш Idea Bank Ukraina швидко розвивався, і одним із методів досягнення цієї мети є купівля нового банку", - відзначили в холдингу, який володіє активом в Україні з 2007 року.

Представниця Geting Holding не уточнила, коли компанія має намір завершити операцію з купівлі банку і скільки має намір витратити на це, відзначивши, що купівля не є пріоритетним завданням.

"Наша мета - розвиток мережі, збільшення продажів наявних кредитів і подальший розвиток автомобільних кредитів, розвиток банку, зокрема через нові придбання (але можемо обійтися і без них). Якщо трапиться хороша пропозиція, то можемо нею скористатися", - відзначила вона.

Згідно з наданими холдингом даними, минулого року Idea Bank Ukraina збільшив чистий прибуток на 56,1%, до близько 9 млн. доларів при зростанні активів більш ніж у 2 рази - до майже 200 млн. доларів.

Продажі банку збільшилися на більш ніж 90%, до близько 110 млн. доларів.

Idea Bank Ukrainа, який на кінець першого кварталу поточного року володів мережею з 55 відділень у 17 із 25 регіонів України, спеціалізується на видачі автокредитів і роздрібному кредитуванні, частки яких минулого року в загальному портфелі становили 70% і 27% відповідно.

За даними Auto Consulting, минулого року частка виданих банком кредитів на купівлю автомобілів на всьому ринку становила 23%.

Компанія у стратегії свого розвитку на 2011-2013 роки в числі завдань називала запуск нових 65 відділень під брендом Idea, переважно у Центральній та Східній Україні, де банк не був таким активним раніше.

Getin, згідно з документом, має намір розвивати автокредитування, зокрема через діючу в Україні лізингову компанію, а також розширювати пропоновані українським клієнтам універсальні банківські продукти як для приватних клієнтів, так і для підприємців.

Довідка УНІАН. Контрольний пакет Geting Holding, що займається фінансовою і страховою діяльністю, належить 50-річному Лешеку Чарнецькому, який входить до трійки найбагатших громадян Польщі (за версією журналу Wprost 2011 року) і статки якого польський журнал оцінив у більш ніж 2,2 млрд доларів.

Минулого року Geting Holding, якому, крім інших компаній, належить Idea Bank у Польщі, «КубаньБанк» у Росії і «СомбілБанк» у Білорусі, збільшив чистий прибуток у 2,4 раза - до близько 300 млн. доларів.