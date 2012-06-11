Брюссель. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель виступатиме за введення податку на фінансові транзакції. Як повідомляє сьогодні AFP, про це заявив на прес-конференції в Берліні спікер німецького уряду Стеффен Зайберт.

“Вона торкнеться цього питання, приміром, на чотиристоронній зустрічі з Францією, Іспанією та Італією в Римі 22 червня”, - сказав він.

За словами С.Зайберта, німецький канцлер переконана в потребі введення такого податку і проводитиме активну кампанію серед країн-членів ЄС.

“Для федерального уряду цілком зрозуміло, що нам потрібен податок на фінансові транзакції, щоб ринки могли приєднатися до витрат на боротьбу з кризою”, - зазначив спікер.

Як повідомляв УНІАН, ідею введення податку на фінансові транзакції також активно підтримує Єврокомісія і дехто з інших країн-членів ЄС. Разом з тим, проти такого податку вже висловилася Великобританія, котра побоюється, що після його введення фінансові інститути перемістяться в інші країни, де такого податку немає.