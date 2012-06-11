На міжбанку торги закрилися зростанням котирувань

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0900/8,1000, на 12:00 ціни підвищилися до 8,0940/8,1020. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,1010/8,1090 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився на ТОМ’і котируваннями 0,2514/0,2518, на 12:00 ціни знизилися до 0,2505/0,2509. До закриття ціни досягли рівня 0,2491/0,2495.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2626/1,2628, а на 15:00 впали до 1,2535/1,2537.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,2225/10,2370, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,1995/10,2140. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли мінімуму - 10,1525/10,1665.

Дилер одного комерційного банку з іноземним капіталом повідомив УНІАН, що Нацбанк сьогодні на ринок поки не виходив.

При цьому банкір зазначив, що на ринку спостерігається підвищений попит на валюту.