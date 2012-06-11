Уряд випустить ОВДП на 2,6 млрд грн для кредитування Аграрного фонду

16:58, 11 червня 2012
Фінанси
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Уряд України в 2012 році випустить облігації внутрішньої державної позики для кредитування Аграрного фонду.

Як повідомляється на офіційному урядовому порталі, таку постанову прийнято в понеділок, 11 червня, на засіданні Кабміну.

Згідно з повідомленням, буде здійснено випуск ОВДП обсягом 2 600 млн грн із подальшою передачею коштів Аграрному фонду на умовах кредитування. Термін погашення облігацій - до п'яти років.

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