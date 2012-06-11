Мінфін виплатив 38,25 млн дол. за єврооблігаціями 2003 року випуску

Міністерство фінансів здійснило чергову виплату купонного доходу в розмірі 38,25 млн дол. за облігаціями зовнішньої державної позики 2003 року випуску.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Довідка УНІАН. У 2003 році Україна здійснила емісію облігацій зовнішньої державної позики України на загальну суму 1 млрд дол з погашенням у 2013 році. Запозичення здійснювалися за ставкою 7,65% річних.