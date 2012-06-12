Слідом за Іспанією за допомогою до Єврогрупи може звернутися Кіпр

Кіпр найближчим часом може звернутися за фінансовою допомогою, заявив у понеділок, 11 червня, міністр фінансів країни Васос Сіарліс.

"Це термінове питання. Ми знаємо, що рекапіталізація має бути завершена до 30 червня, і залишилося лише кілька днів", - сказав Сіарліс в ефірі місцевого телебачення.

До кінця місяців Кіпр повинен визначитися з тим, яким чином провести підвищення капіталу в другому за розміром банку острова Cyprus Popular Bank. Потреби банку можуть скласти до 1,8 мільярда євро, що становить близько 10% ВВП країни.

Сіарліс не виключив, що допомога може не обмежитися банківським сектором, "це буде широкий запит, який має відношення не тільки до нинішньої ситуації і рекапіталізації банків, а й до майбутніх потреб".

У разі звернення Кіпру за допомогою до властей ЄС, він стане п'ятою країною з 17 держав єврозони, яку потрібно "рятувати" партнерам по валютному союзу. Проте економіка острова становить лише 0,2% загального ВВП єврозони. Таким чином, суми, які можуть бути необхідними для кредитування Кіпру, виявляться невеликими в порівнянні з тими, які вже були виділені Греції, Ірландії, Португалії та обіцяні Іспанії на рекапіталізацію банків, передає РІА "Новости".