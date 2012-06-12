З метою економії Нобелівська премія урізана на 20%

Грошова винагорода, яку отримують лауреати Нобелівської премії, буде скорочено, повідомляється на сайті Фонду Нобеля. Це рішення рада директорів Фонду ухвалила в понеділок, 11 червня.

Розмір Нобелівської премії скоротять на 20 відсотків. Таким чином, в майбутньому власники нагороди отримуватимуть 1,1 мільйона доларів замість 1,4 мільйона доларів.

Рада директорів Фонду пояснює своє рішення економічною кризою. У заяві підкреслюється, що в останні роки через проблеми в світовій економіці витрати на діяльність нобелівських комітетів та виплати винагород лауреатам премій перевищували доходи від вкладення капіталу.

У зв'язку з цим члени ради директорів також ухвалили рішення скоротити витрати на проведення урочистих заходів, пов'язаних з врученням премій.

Нобелівська премія була заснована відповідно до заповіту винахідника Альфреда Нобеля від 27 листопада 1895 року. Премії присуджуються за видатні наукові досягнення або за значний внесок у розвиток культури і суспільства (всього премія присуджується у шести категоріях).

Лауреати Нобелівської премії отримують диплом, медаль та грошову суму. Фонд, у веденні якого знаходяться грошові виплати лауреатам премії, був створений в 1900 році на кошти Нобеля. Розмір грошової виплати періодично коректувався, передає Lenta.ru.