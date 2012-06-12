S&P попередило Індію - першу з країн BRICS - про можливе зниження її рейтингів

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's опублікувало доповідь, у якій попередило Індію про можливість перегляду її кредитних рейтингів у бік пониження. Агентство вживе зазначених заходів у тому випадку, якщо економічні показники країни продовжать зниження, а політичні лідери не подолають внутрішні протиріччя.

На даний момент довгостроковий кредитний рейтинг Індії знаходиться на рівні ВВВ-, короткостроковий на А-3, прогноз за всіма рейтингами - "негативний". У разі пониження рейтингу Індія стане першою країною BRICS, стосовно якої буде вжито подібних заходів, передає РБК.

Крім Індії у BRICS входять Бразилія, Росія, Китай і Південна Африка.