Завтра наберуть чинності зміни до законодавства про протидію корупції

В середу, 13 червня, наберуть чинності зміни до законодавства у зв'язку з ухваленням закону «Про принципи запобігання і протидії корупції».

Про це йдеться в тексті закону, опублікованому в газеті «Голос України» (№ 106 від 12 червня п.р.).

Згідно з документом, закон набирає чинності з дня, наступного за днем його публікації.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня п.р. Верховна Рада прийняла закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ухваленням Закону України «Про принципи запобігання і протидії корупції» (№ 9473).

Даним законом вносяться зміни до Кодексу законів про працю в Україні, Митного кодексу України, Законів України «Про Кабінет міністрів України», «Про прокуратуру», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус народного депутата України», «Про Державну податкову службу в Україні», «Про Державну прикордонну службу в Україні».

Зміни спрямовані на узгодження положень щодо проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на посади, пов'язаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування; надання публічними службовцями декларацій про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру; обмежень для прийому на роботу (службу) до органів державної влади осіб, які раніше були осуджені за скоєння злочинів або які протягом трьох останніх років мали адміністративні стягнення за скоєння корупційних правопорушень; вимог з попередження конфлікту інтересів; обмежень щодо роботи близьких осіб; звільнення з роботи осіб, які притягалися до відповідальності за корупційні правопорушення.

Також внесені зміни до Кодексу законів про працю України. Ними передбачено, що підставами для припинення трудового договору є: набирання законної сили судовими рішеннями, відповідно до якого працівника притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення.