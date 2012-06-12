Moody's знизив рейтинг банку «Форум»

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило довгостроковий депозитний рейтинг банку «Форум» (Київ) у національній валюті з «В1» до «В2», прогноз рейтингу "негативний", йдеться в повідомленні агентства.

Згідно з наданою інформацією, рейтинг знижений, серед іншого, у зв'язку з тим, що Moody's очікує зниження важливості для материнського Commerzbank операцій в Україні.

Також знижений рейтинг за національною шкалою з рівня Aa3.ua до A3.ua без конкретної перспективи.

Без змін залишилися довгостроковий рейтинг дефолту емітента «Банку Форум» в іноземній валюті, депозитний рейтинг на рівні «B3», з «негативним» прогнозом, рейтинг фінансової стійкості на рівні «Е +».

Як повідомляв УНІАН, 7 червня голова наглядової ради «Смарт-Холдингу" Вадим Новинський заявив, що «Смарт-Холдинг» веде переговори з німецьким Commerzbank про купівлю мажоритарного пакета акцій банку «Форум».

Довідка УНІАН. Банк «Форум» (Київ) створено в 1994 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 квітня склали 10,2 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів – 7,12 млрд грн, зобов'язання - 8,72 млрд грн, статутний капітал – 5,935 млрд грн, власний капітал - 1,49 млрд грн.

Банк «Форум» в I кварталі ц.р. отримав 1,3 млн грн прибутку проти 297,6 млн грн збитку роком раніше.

Німецький Commerzbank володіє 96,0635% акцій банку «Форум».

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