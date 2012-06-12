Долар в банках у вівторок знову подорожчав

Під вівторок вранці українські банки купують американську валюту в середньому по 8,07 грн/дол., продають - по 8,12 грн/дол. Курс покупки підвищився на 0,1%, в порівнянні з вчорашнім днем, продажу - майже без змін, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,045-8,10 грн/дол., з продажу - в межах 8,09-8,14 грн/дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,6% відучора і у вівторок становить 10,02 грн/євро, продажу - на 0,7% - до 10,21 грн/євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 9,94-10,10 грн/євро, з продажу - в межах 10,15-10,35 грн/євро.

Середній курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні знизився на 0,4% і становить 0,2400 грн/рубль, продажу - на 1% - до 0,2495 грн/рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2332-0,2450 грн/рубль, з продажу - в межах 0,2470-0,2750 грн/рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«UniCredit Bank»: долар США - 8,08/8,115 грн, євро - 9,95/10,25 грн, рубль - 0,2420/0,2520 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США - 8,08/8,12 грн, євро - 10,00/10,35 грн, рубль - 0,2410/0,2510 грн.

«ПриватБанк»: долар США - 8,07/8,12 грн, євро - 9,95/10,25 грн, рубль - 0,2420/0,2550 грн.