Фонд гарантування вкладів хоче збільшити суму відшкодування

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розглядає можливість збільшення гарантованої суми, яка на сьогодні становить 150 тис. грн. Про це йдеться в заяві заступника голови Національного банку України (НБУ) Ігоря Соркіна, оприлюдненій на сайті регулятора.

“...Фондом гарантування вкладів розглядається питання збільшення гарантованої суми відшкодування. Я переконаний, що цей крок дасть позитивний сигнал населенню України щодо упевненості в збереженні своїх заощаджень”, - йдеться в повідомленні, при цьому можлива сума збільшення і терміни не уточнюються.

У прес-службі Фонду гарантування вкладів УНІАН підтвердили, що таке питання справді розглядається. Зараз воно на етапі здійснення розрахунків, на скільки і коли можна буде збільшити гарантовану суму.

За інформацією Фонду, станом на 1 квітня 2012 року відсоток покриття гарантованою сумою на рівні 150 тис. грн становить 99,2% кількості депозитів у банках, які включені в систему гарантування (за винятком “Ощадбанку”).

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створено в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб.

З листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 150 тис. грн.

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України станом на 1 травня 2012 року становив 5,639 млрд грн.

Кількість учасників Фонду, станом на 11 травня, становить 171 банк, кількість тимчасових учасників - 4 банки.