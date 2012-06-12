Більше 96% платників ПДВ звітують в електронному вигляді - ДПСУ

Більше 96% платників ПДВ звітують в електронному вигляді, що складає понад 360 тис. платників податків, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової службі України (ДПСУ).

У порівнянні з минулим роком, їх кількість зросла практично в два рази. Тоді таких платників було лише 195 тисяч.

Податківці впевнені, що кількість звітності в електронному вигляді буде збільшуватися.

Крім того, ДПСУ продовжує впроваджувати ряд електронних сервісів, стимулюючи бізнес до безконтактного спілкування з податковими органами.