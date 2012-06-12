Податкова Бельгії звинуватила комісара ЄС Карела де Гухта у шахрайстві на 1,2 млн євро

14:06, 12 червня 2012
Фінанси
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Брюссель. Спеціальна податкова інспекція Бельгії дійшла висновку, що нинішній комісар ЄС з питань торгівлі Карел де Гухт винний у шахрайстві, яке полягає в тому, що він не задекларував 1,2 млн євро прибутків від продажу цінних паперів у 2005 році.

Про це повідомляє сьогодні бельгійське агентство Belga з посиланням на фламандську газету De Tijd.

Згідно з повідомленням, К.Де Гухт та його дружина стали об’єктом розслідування, однак пояснення нинішнього комісара не переконали податкову інспекцію.

Згідно з висновками податкової, К.де Гухт не задекларував у 2005 році 1,2 млн євро прибутку від продажу акцій бельгійської страхової групи Vista британській компанії Hill & Smith.

Адвокат нинішнього комісара ЄС Віктор Дожіне намагався переконати податкову в тому, що такий прибуток не потрібно декларувати, і назвав “скандальним” той факт, що податкова вжила слово “шахрайство” відносно його клієнта.

Європейська комісія не втручатиметься в справу про ухилення від сплати податків комісаром ЄС з питань торгівлі Карелом де Гухтом, заявив сьогодні на прес-конференції представник Єврокомісії Олів’є Байї.

“Це не питання Комісії, це мають вирішувати К.де Гухт та його адвокати”, - сказав представник Єврокомісії.

Він зазначив, що Комісія взяла до уваги повідомлення про можливе ухилення від сплати податків К.де Гухтом в 2005 році. Разом з тим О.Байї підкреслив, що в даному випадку йдеться про фіскальну суперечку між громадянином Бельгії К.де Гухтом, який на той час не був членом Комісії, та фіскальними органами країни.

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