Каськів: 16 великих інвесторів цікавляться проектами в Україні на 4,5 млрд дол.

На сьогодні 16 великих компаній розглядають можливість реалізації в Україні проектів у різних сферах економіки з загальним обсягом інвестицій на рівні 4,5 млрд дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів на брифінгу в рамках презентації «Формування інвестиційного іміджу України: перші підсумки діяльності InvestUkraine».

Він зазначив, що всі ці компанії активно співпрацюють з InvestUkraine, так званим інвестиційним вікном, основною функцією якого є створення оптимальних умов роботи інвесторів в Україні.

«За цей період 16 великих стратегічних компаній звернулися в єдине інвестиційне вікно (InvestUkraine - УНІАН) в Україні та задекларували, в рамках тих проектів які вони мають намір реалізувати в Україні, в окремих меморандумах обсяг інвестицій в 4,5 млрд дол. Це те, що відображено в документах і підписано з нашим агентством », - сказав В.Каськів.

У той же час він зазначив, що, ймовірно, не всі з задекларованих проектів будуть реалізовані.

«Я відразу скажу, що це не означає, що всі з цих проектів будуть реалізовані, але це демонструє чіткий задекларований інтерес компаній до реалізації конкретних проектів», - говорить Каськів.

Довідка УНІАН. InvestUkraine є відокремленим підрозділом у Державному агентстві із залучення інвестицій та управління національними проектами.

Місією InvestUkraine є максимальне сприяння інвесторам у реалізації їхніх інвестиційних планів з надання всебічної підтримки та спеціалізованих сервісних послуг.

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