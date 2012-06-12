У Білорусі в травні інфляція становила 1,6%

Мінськ. У Білорусі індекс споживчих цін на товари та послуги в травні, порівняно з квітнем 2012 року, становив 1,6%, із груднем 2011 року - 8,5%.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє Національний статистичний комітет Білорусі.

Індекс цін виробників промислової продукції в травні, порівняно з квітнем поточного року, становив 2,1%. Індекс цін на продовольчі товари становив відповідно 2,6% і 9,7%, на непродовольчі товари - 0,7% і 6%, повідомляє Білстат.

Індекс цін і тарифів на платні послуги в травні 2012 року, порівняно з квітнем нинішнього року, дорівнював 0,4%, із груднем 2011 року – 110,3%.

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