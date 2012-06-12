Потреба уряду в валюті для оплати держборгу може ослабити гривню - експерт

Потреба уряду в валюті для оплати й обслуговування зовнішнього державного боргу може ослабити гривню. Таку думку висловив УНІАН аналітик інвесткомпанії "Інвестиційний капітал Україна" Тарас Котович.

“За нашими припущеннями, оплата 1 млрд дол. по кредиту ВТБ була частково здійснена за рахунок залучень від валютних ОВДП, а це може свідчити про недостатній запас валюти у Мінфіну на даний момент, - сказав Т.Котович. - Тому, оскільки зовнішні ринки на даний момент закриті для нових запозичень за прийнятними ставками, для здійснення виплат за зовнішнім боргом Мінфіну буде необхідно купувати валюту на ринку і в НБУ, що може призвести до зростання вартості американської валюти по відношенню до гривні й, отже, до зниження золотовалютних резервів”.

Експерт констатує, що держборг України на більш ніж 60% номінований в іноземній валюті. При цьому до кінця ц.р. на погашення зовнішніх боргів (без урахування гарантій) Мінфіну необхідно понад 1,5 млрд дол.

“Основний ризик може бути пов'язаний саме зі згаданою вище часткою зовнішнього боргу й наявністю валюти для платежів з його погашення та обслуговування”, - резюмував Т.Котович.

При цьому експерт вважає, що загальне боргове навантаження на країну не велике й розцінювати його як високоризикове не варто, оскільки за співвідношенням боргу до ВВП в України “дуже навіть не високі показники”, порівняно з багатьма європейськими країнами. За даними Мінфіну, на кінець 2011 року співвідношення державного боргу до ВВП становило 27,2%, а з урахуванням гарантованого державою боргу – 36%, що в рази нижче за показник деяких європейських країн.

Як повідомляв УНІАН, Державний і гарантований державою борг України на 31 березня 2012 року становив 60,513 млрд дол. У т.ч. державний і гарантований державою зовнішній борг становив 37,04 млрд дол.