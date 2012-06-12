ПФУ пропонує збільшити дефіцит бюджету фонду на 6 млрд грн

Пенсійний фонд України (ПФУ) пропонує збільшити дефіцит бюджету фонду на 2012 рік на 6 млрд грн - до 15 млрд грн у зв'язку з підвищенням пенсійних виплат із 1 травня для виконання соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив директор департаменту пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики Микола Шамбір.

«Вже підготовлено проект постанови Кабінету міністрів про внесення змін до бюджету Пенсійного фонду. Цей проект постанови подається в Кабмін. Дефіцит (бюджету ПФУ - УНІАН) збільшений на 6 млрд грн - до 15 млрд грн», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, згідно із затвердженим бюджетом ПФУ на поточний рік, прибуткова частина бюджету фонду становить 212,199 млрд грн, витратна - 219,704 млрд грн, дефіцит бюджету фонду - 9,705 млрд грн.

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