На міжбанку до закриття котирування досягли максимуму

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1020/8,1110, на 12:00 звузився спред - 8,1065/8,1110. На час закриття торгів цінові рівні досягли максимуму - 8,1150/8,1350 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився на ТОМ’і котируваннями 0,2462/0,2466, на 12:00 ціни знизилися до 0,2460/0,2464. На час закриття ціни не змінилися.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,2450/1,2530.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,1250/10,1380, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,1335/10,1430. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,1465/10,1755.