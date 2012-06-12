Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України зросло на 13,5%

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України в січні-квітні 2012 року становило 4,38 млрд дол., що на 13,5% більше порівняно з аналогічним періодом 2011 року (3,68 млрд дол.), повідомляє Державна служба статистики.

Так, згідно з повідомленням, у січні-квітні 2012 р. експорт товарів з України становив 21,96 млрд дол., імпорт – 26,34 млрд дол. Порівняно з січнем-квітнем 2011 року експорт збільшився на 4,8%, імпорт – на 6,2%. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,83 (у січні-квітні 2011 року – 0,84).

За звітний період Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції з партнерами із 199 країн світу.

Основу товарної структури українського експорту становили чорні метали і вироби з них – 29,4% від загального обсягу експорту. Мінеральні продукти становили 12,8%, продукти рослинного походження — 12%, механічні та електричні машини – 9,7%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 7,6%, продукція хімічної і пов'язаних з нею галузей промисловості – 7,2%, жири та олії тваринного або рослинного походження – 5,8% від загального обсягу експорту.

У загальному обсязі експорту товарів з України, порівняно з січнем-квітнем 2011 року, збільшилася частка зернових культур – з 3,3% до 9,4%, механічних машин – з 5% до 5,3%, виробів з чорних металів – з 4,6% до 5%, електричних машин – з 4,2% до 4,4%.

Разом з тим зменшилася частка чорних металів – з 29,2% до 24,4%, палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки – з 7,4% до 6,9%, руди, шлаків і золи – з 5,4% до 5,1%, продуктів неорганічної хімії – з 2,5% до 2,3%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка механічних машин – з 7,3% до 8,6%, засобів наземного транспорту, окрім залізничного, – з 6% до 7,7%, електричних машин – з 5,2% до 6,5%. Скоротилася частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки – з 38% до 33,2%, пластмас, полімерних матеріалів – з 4% до 3,6%, чорних металів – з 3,2% до 2,9%.

У квітні 2012 року експорт товарів зменшився порівняно з березнем 2012 року на 1,3% і становив 5,8 млрд дол., імпорт збільшився на 4,8% і становив 7,26 млрд дол. Негативне сальдо в квітні 2012 р. становило 1,46 млрд дол. (за березень 2012 р. також негативне — 1,06 млрд дол.)

Довідка УНІАН.Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2011 році становило 6 млрд 747,5 млн. дол. проти також негативного сальдо у розмірі 3 млрд 025,3 млн. дол. у 2010 році.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2011 року становило 14 млрд 197,1 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 7 млрд 449,6 млн. проти 9 млрд 337 млн. дол. і 6 млрд 311,7 млн. дол. відповідно у 2010 році.