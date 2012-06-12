Активи українських банків у травні зросли до 1,082 трлн грн

Активи українських банків у травні 2012 р. зросли на 0,04%, з початку п.р. - збільшилися на 2,2%, - до 1 082,2 млрд грн.

Про це йдеться в інформації, оприлюдненій на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з наданою інформацією, загальні активи минулого місяця скоротилися на 0,3% - до 1 229,9 млрд грн.

У структурі загальних активів кредитні операції становлять 66,7%, вкладення в цінні папери - 8,1%, кореспондентські рахунки в інших банках - 6%, готівкові кошти і кошти в Нацбанку - 4,2%, основні засоби і нематеріальні активи - 4,6%.

Зобов'язання банків минулого місяця скоротилися на 0,03% - до 921,5 млрд грн, з яких кошти фізосіб становили 332,4 млрд грн, або 36,1%, кошти суб'єктів господарювання - 170 млрд грн, або 18,4%, міжбанківські кредити і депозити - 161,8 млрд грн, або 17,6%.

Капітал банків у травні збільшився на 0,4% - до 160,7 млрд грн і становив 14,8% пасивів банків. Сплачений зареєстрований статутний капітал банків збільшився на 0,17% - до 175,6 млрд грн.

Станом на 1 червня 2012 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків України.