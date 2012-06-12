Україна не стоїть на порозі дефолту - експерт

Україна не стоїть на порозі краху або дефолту.

Так прокоментувала УНІАН головний економіст Dragon Capital Олена Бєлан повідомлення деяких ЗМІ про високу ймовірність дефолту уряду України, враховуючи показник кредитного дефолтного свопу (КДС).

"Насправді, ситуація з кредитними дефолтними свопами не змінюється з серпня минулого року. Те, що хтось про це написав зараз, нічого не означає, - сказала О.Бєлан. - З погляду розрахунків за зовнішніми боргами уряду ситуація найближчими місяцями, до кінця року, не критична".

Експерт пояснила, що КДС України останнім часом перебувають на рівні 800-900 базисних пунктів, а до серпня минулого року вони були на рівні 400-450 б.п.

"Ринок оцінює, що ймовірність дефолту підвищилася, але вона не критична. Рівні КДС для України значно нижчі, ніж для Португалії - близько 1000 базисних пунктів, або для Греції – більш як 8000 базисних пунктів. Україна не стоїть на порозі краху або дефолту ", - сказала О.Бєлан.

За її словами, такий рівень КДС означає, що інвестори оцінюють макроекономічні ризики України як дуже високі. Хоча здатність уряду обслуговувати свої зобов'язання найближчими місяцями висока, інвестори орієнтуються на більш довгостроковий період 3-5 років.

О.Бєлан відзначила, що основний сегмент, який зараз хвилює іноземних інвесторів, - це зовнішній сектор України, а саме ризики девальвації національної валюти. Крім того, немає визначеності і розуміння щодо того, як уряд рефінансуватиме свої зовнішні борги у довгостроковій перспективі.

Сума платежів уряду за зовнішніми зобов'язаннями до кінця поточного року становитиме близько 2 млрд дол. Ще близько 1,5 млрд дол. має виплатити НБУ. За словами експерта, враховуючи, що рівень золотовалютних резервів НБУ становить близько 31 млрд дол., а також те, що вирішене питання з боргом перед ВТБ, то "тут немає взагалі причин для занепокоєння".

"Набагато важливіше те, що відбудеться після закінчення поточного року. Яким чином піде далі Україна. Чи буде вона відновлювати співпрацю з МВФ? Якщо це відбудеться, спреди щодо КДС швидко звузяться ", - резюмувала О.Бєлан.

За її словами, за відсутності нового зовнішнього фінансування Україна може виплачувати існуючі борги, але лише у короткостроковій перспективі. Проводити таку політику у довгостроковій перспективі можливо в умовах стійкого профіциту держбюджету, тобто коли уряд має надлишок коштів, щоб здійснити виплати. За нинішніх умов обійтися без додаткового зовнішнього фінансування, на переконання експерта, буде складно.