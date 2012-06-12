Мінфін у вівторок збільшив продаж ОВДП на аукціоні до 1,035 млрд грн

Міністерство фінансів України на сьогоднішньому аукціоні з первинного розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), у порівнянні з попереднім, який відбувся 7 червня, збільшив суму залучення до держбюджету на 435 млн грн - до 1,035 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

У результаті аукціону були задоволені дві заявки на придбання семирічних ОВДП із погашенням у квітні 2019 року на загальну суму 1,016 млрд грн. При цьому, була знижена середньозважена прибутковість цих паперів з 14,13% до 14,07%.

ОВДП, номінованих в іноземній валюті було продано на 2,509 млн дол. із середньозваженою дохідністю 9,3%.

Довідка УНІАН. За даними НБУ, в січні-квітні 2012 року Міністерство фінансів України розмістило облігації внутрішньої державної позики на 14,5 млрд грн, 614,1 млн дол. і 276,3 млн євро.