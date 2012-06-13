Дефіцит бюджету США в травні зріс більш ніж удвічі - до 124,6 млрд дол.

Дефіцит бюджету США в травні поточного року збільшився до 124,6 мільярда доларів з 57,64 мільярда доларів роком раніше, повідомило Міністерство фінансів США.

Незважаючи на різке зростання, показник виявився трохи кращим за прогнози аналітиків, що очікували 125 млрд доларів.

Таким чином, з урахуванням останніх даних, дефіцит бюджету США за перші вісім місяців 2011-2012 фінансового року, який завершиться у вересні, склав 844 млрд доларів.

Обсяг державних витрат зріс у травні в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 31%, склавши 305 млрд доларів, а обсяг доходів підвищився на 3%, досягнувши 181 млрд доларів, передає РІА "Новини".

На початку червня Бюджетний комітет Конгресу США підрахував, що дефіцит бюджету країни в минулому місяці склав 125 мільярдів доларів, довівши сукупний показник дефіциту за минулі вісім місяців фінроку до 845 мільярдів доларів.