Середній курс долара в банках підвищився до 8,08/8,13 грн/дол.

В середу вранці українські банки купують американську валюту в середньому по 8,08 грн/дол., продають – по 8,13 грн/дол. Курс купівлі підвищився на 0,1%, порівняно із вчорашнім днем, продажу — на 0,2%, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,06-8,105 грн/дол., з продажу – в межах 8,10-8,15 грн/дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,2% відучора і в середу становить 10,04 грн/євро, продажу - на 0,1% - до 10,23 грн/євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,98-10,10 грн/євро, з продажу – в межах 10,16-10,30 грн/євро.

Середній курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках сьогодні майже без змін і становить 0,2398/0,2492 грн/рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2320-0,2430 грн/рубль, з продажу – в межах 0,2459-0,2650 грн/рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«UniCredit Bank»: долар США — 8,09/8,12 грн, євро — 9,95/10,25 грн, рубль — 0,2350/0,2480 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,085/8,125 грн, євро – 9,95/10,35 грн, рубль – 0,2400/0,2500 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 8,08/8,14 грн, євро – 10,00/10,30 грн, рубль – 0,2420/0,2550 грн.