Голова ДПСУ Клименко: адміністрування податків стане простішим

Поки прийнятий у другому читанні законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» (№ 9661-д, прийнятий 24 травня) очікує підпису Президента, представники бізнесу та експерти активно обговорюють плюси і мінуси запропонованих змін до податкового законодавства. Ситуацію на прохання УНІАН прокоментував Олександр Клименко, голова Державної податкової служби, яка є ініціатором багатьох положень резонансного документа.

- Наскільки відомо, податкова служба внесла багато пропозицій під час роботи над цим законопроектом. Які з них були враховані?

Глава ДПСУ Олександр Клименко

Наші пропозиції стосувалися, переважно, спрощення адміністрування податків для малого і середнього бізнесу. Ми зосередили зусилля на тих параметрах податкової системи, через які наша країна займала не кращі позиції в світових рейтингах, зокрема в рейтингу Paying Taxes Світового банку. На нього орієнтуються багато інвесторів, оцінюючи бізнес-клімат у країні. І ми шукали шляхи підвищення реноме України в очах іноземних інвесторів, а також хотіли створити комфортні умови роботи для вітчизняного бізнесу. Знайдені рішення запропонували Міністерству фінансів, потім наші спільні ініціативи були прийняті профільним парламентським комітетом і знайшли своє відображення в законопроекті.

- Про які саме ініціативи йде мова? Яким чином вони позначаться на платниках податків?

З боку укладачів міжнародних рейтингів головні претензії до податкової системи України - труднощі в адмініструванні податків і значні витрати часу на спілкування з податковою службою. Тому ми працювали, перш за все, над тим, аби час на спілкування платника з податковим інспектором скорочувався, а всі формальності - спрощувалися і прискорювалися.

Наприклад, адміністрування ПДВ. У чинній редакції Податкового кодексу для реєстрації платником ПДВ існують обмеження щодо обігу, за вартістю активів, за питомою вагою інших платників ПДВ серед контрагентів. Згідно з прийнятими змінами, добровільна реєстрація платником ПДВ більше не передбачає дотримання спеціальних умов щодо розміру статутного капіталу або вартості активів у розмірі 300 тис. грн, необхідність здійснення поставки товарів/послуг платниками ПДВ протягом 12 календарних місяців в обсягах не менше 50% від оподатковуваних операцій. Крім того, скорочено терміни видачі свідоцтва платника ПДВ з 10 до 5 календарних днів.

Хочу нагадати, що ще в січні ми спростили процедуру реєстрації платників ПДВ, скоротили терміни видачі свідоцтва, інших документів.

- Ви говорите про спрощення, а підприємці, навпаки, все частіше скаржаться на те, що їм відмовляють у видачі свідоцтва платника ПДВ і всіляко затягують цей процес...

Спрощена процедура реєстрації у нас запрацювала з лютого поточного року. З цього часу ми видали понад 19 тисяч свідоцтв платника податку на додану вартість. Ні в одному випадку ми не порушили встановленого законом десятиденного терміну здійснення цієї процедури.

Більш того, 80% заявників отримали свої документи протягом чотирьох робочих днів. На сьогодні за прискореною методикою обробляються понад 94% заяв про реєстрацію. Тобто, більшість підприємств ми реєструємо в термін до шести днів.

Мені не зовсім зрозумілі претензії до податкової служби з цього приводу. Я готовий реагувати на конкретні випадки можливого перевищення повноважень і необґрунтованої відмови у видачі свідоцтва. Але я не можу погодитися з тим, що проблема з отриманням свідоцтва - масове явище. Зараз, навпаки, створюються всі умови для швидкої і максимально простої реєстрації платників ПДВ.

- Підприємці також скаржаться на велику кількість перевірок з боку контролюючих органів, в тому числі податкової служби, які заважають нормальному веденню бізнесу...

Саме у питанні скорочення перевірок бізнесу податкова система демонструє відмінну динаміку. Ми недавно повернулися з Баку, де брали участь у засіданні Координаційної ради податкових служб держав-учасників СНД. Україна головувала в цій раді протягом останнього року. Порівняння української практики з іншими країнами СНД показало, що в 2011 році в нашій країні кількість перевірок знизилася на 61,3%, в той час як у Росії - на 11,8%, а Білорусі, Молдові, Киргизії, Вірменії і Таджикистані їх кількість, навпаки, збільшилася.

- Законопроект 9661-д цю тенденцію посилить або, навпаки, відведе маятник у зворотний бік?

У поправках до Податкового кодексу ми запропонували ввести додаткові обмеження на проведення перевірок. Крім того, врегульовано ряд процесуальних моментів. Наприклад, згідно із запропонованими змінами, зауваження до акта перевірки платник податків може подати до податкової інспекції за місцем своєї реєстрації, незалежно від того, яка податкова його перевіряла. Ця ж податкова і буде реагувати на зауваження платника. Дана норма спрощує процедуру оскарження акта перевірки, а також скорочує час, який на неї затрачає платник.

- У відносинах бізнесу з державою є ще одне непросте питання - збитки минулих років. Підприємці вимагали, аби їм дозволили відносити ці збитки на витрати. Чи буде це дозволено?

У першу чергу, підкреслю, що обмеження щодо включення збитків взагалі не зачепить представників малого та середнього бізнесу, чий річний дохід за 2011 рік не перевищує 1 млн грн.

З великим бізнесом ми прийшли до компромісного рішення. Якщо дозволити відразу всі минулі збитки «покласти» на витрати, оподатковувана база просто завалиться. Тому наша пропозиція - включати по 25% збитків щорічно протягом 2012-2015 років.

- Спрощена система працює з початку року, але і Ви, і інші компетентні спікери говорили про те, що вона буде вдосконалюватися. Яким чином?

Питання удосконалення спрощеної системи оподаткування надзвичайно актуальне не тільки для України, але й для податкових систем інших країн.

В Баку ми з колегами з податкових служб держав-членів СНД обговорювали специфіку застосування спрощених систем оподаткування та досягнення кожної країни, в тому числі в плані зміни податкового законодавства.

Зі свого боку податкова служба України підтримала включення в законопроект 9661-д двох важливих позицій, що стосуються спрощеної системи оподаткування.

По-перше, це можливість перереєстрації платника «на зниження». Згідно з чинною редакцією Податкового кодексу, зі збільшенням обігу підприємці можуть переходити тільки на вищі ставки оподаткування. Якщо вони раптом потім зазнають збитків і згортають бізнес, повернутися на зменшену ставку не можуть. Ми ж пропонуємо дозволити такий перехід. При цьому для тих, хто одночасно є платниками ПДВ, свідоцтво платника податку на додану вартість буде анулюватися автоматично. Цим ми, фактично, закладаємо механізм підтримки малого бізнесу в «важкі часи».

По-друге, ми підтримуємо передбачене в законопроекті 9661-д скасування штрафних санкцій, які застосовуються до платників єдиного податку, до кінця 2012 року. Нова спрощена система оподаткування дуже багато аспектів залишає для самостійної роботи платника: обчислення суми податку, своєчасну сплату, правильне заповнення декларацій. Всьому цьому, звичайно, потрібно вчитися, і все це - складові податкової культури. Ми даємо можливість вчитися без надто пильного контролю з боку держави і не під страхом покарання, а тільки з бажання працювати вільно.

Серед важливих інновацій також треба відзначити той факт, що переходити на сплату єдиного податку платник зможе раз у квартал (раніше раз на рік - ред.).

- 1 червня закінчився термін отримання свідоцтва платниками єдиного податку нового зразка. Чи всі встигли поміняти свідоцтва?

Станом на 1 червня, більше мільйона підприємців отримали нові - безстрокові - свідоцтва платників єдиного податку. Процес видачі свідоцтв пройшов дуже гладко, без черг, без перешкод. З тими платниками єдиного податку, які не встигли поміняти свідоцтва у зв'язку з відпусткою або з інших поважних причин, ми готові працювати індивідуально, ніяких штрафів застосовувати не будемо.

- Один зі способів поменше контактувати з податковою службою - спілкуватися з нею в електронному вигляді. І, до речі, низька популярність такої форми спілкування податкової служби з платником неабияк псувала наші показники в міжнародних рейтингах. Якими темпами йде процес переходу на електронну звітність?

Податкова служба в рамках своєї нової місії - переходу від фіскального органу до сервісної служби - особливий акцент робить на впровадженні електронних сервісів. І ця послуга дуже затребувана з боку наших клієнтів-платників податків. Наприклад, рік тому тільки половина платників ПДВ здавала звітність через інтернет, зараз - 96,4%. Звітність про сплату акцизного збору в електронному вигляді здають майже 85% платників, звітність з податку на прибуток - 68,5%.

- 30 травня ДПС України презентувала центр сертифікації електронних ключів. Як сприйняли цю інновацію платники податків, наскільки вона популярна?

Видача електронних ключів стартувала досить активно, рахунок виданих сертифікатів цифрового підпису відразу пішов на сотні. Станом на 12 червня їх вже видано більше 550. До речі, на сайті Центру в інтерактивному режимі відображаються дані про кількість виданих ключів, тому наші клієнти можуть самостійно побачити, скільки видано ключів. В цілому, ми задоволені динамікою отримання платниками електронних ключів.

- Чи планується впровадження нових сервісів для платників?

Ми постійно продовжуємо популяризувати електронні сервіси і розвивати їх. З останніх нововведень: повідомлення про наявність податкового боргу електронною поштою. Просто, швидко, раціонально.

Крім того, днями була запущена послуга з видачі довідок про відсутність податкового боргу в режимі online і електронною поштою. Клієнту достатньо просто в запиті вказати спосіб отримання довідки, і у нього немає необхідності відвідувати податкову інспекцію двічі - щоб замовити довідку і забрати її.

До речі, для тих, у кого податковий борг менше 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн. - авт.) ми пропонуємо взагалі скасувати відправку в письмовому вигляді повідомлень і вимог про погашення заборгованості. Це передбачено в законопроекті № 9661-д і дозволить, серед іншого, оптимізувати роботу податкової служби.

Податкова служба орієнтована на максимальне спрощення адміністрування податків та створення зручних і корисних для представників бізнесу сервісів. Ми завжди відкриті до діалогу, ми очікуємо зворотного зв'язку, в т.ч. через службу «Пульс податкової». Зі свого боку, ми розраховуємо на відповідну реакцію від представників бізнесу - добровільну та сумлінну сплату податків.

- Дякую за розмову.

Спілкувалася Ніна Сорока