Україна веде переговори з МВФ щодо нової програми співпраці — Янукович

Українська влада веде переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо нової програми співпраці, фінансування за якою може розпочатися в 2013 році, повідомив в інтерв'ю агентству Bloomberg Президент України Віктор Янукович.

«Ми ведемо переговори з МВФ, - сказав Президент. – Ми не виключаємо фінансування, починаючи з наступного року».

В.Янукович при цьому відзначив, що програма з МВФ є «барометром», який показує, «де в Україні є проблеми, а де все добре».

Чинна програма stand-by для України, схвалена ключовим кредитором країни МВФ у липні 2010 року на суму близько 15,5 млрд дол., завершується наприкінці поточного року.

Як повідомляло раніше агентство УНІАН, одразу після схвалення цієї програми Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки узятих на себе зобов'язань, зокрема, щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

Чергова місія Фонду наприкінці травня провела у Києві переговори з представниками уряду і Нацбанку. За підсумками роботи місія заявила, що МВФ повернеться до питання відновлення кредитування України в рамках програми співпраці, коли побачить готовність українського уряду виконати рекомендації фонду, зокрема щодо підвищення цін на газ для населення.

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