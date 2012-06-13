Торги доларом США на міжбанку відкрилися зростанням котирувань
11:37, 13 червня 2012Фінанси
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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань – 8,12/8,14 грн/дол., ціни на російську валюту піднялися – до 0,2484/0,2492 грн/рубль, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,1590/10,1855 грн/євро, повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар залишилися на тому самому рівні – 1,2519/1,2521 дол./євро (вівторок, 12 червня - 1,2510/1,2512 дол./євро).
У вівторок, 12 червня, Національний банк України на ринок не виходив.
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