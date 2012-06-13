«Дружній» попит на довгі ОВДП збережеться на найближчому аукціоні - експерт

«Дружній» попит на довгі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), який спостерігався на вчорашньому аукціоні, збережеться і під час найближчого розміщення урядових паперів у четвер.

Таке припущення висловив аналітик групи "Інвестиційний капітал України" Тарас Котович, коментуючи результати вчорашнього розміщення урядових паперів, в результаті якого до бюджету, в основному від продажу семирічних паперів, вдалося залучити 1,035 млрд грн.

«... В четвер ми можемо знову побачити аналогічний «дружній» попит на 5-річні або 7-річні облігації з досить низькими ставками», - повідомляє прес-служба групи з посиланням на Т.Котовича.

Свою позицію він мотивує тим, що ці кошти не покриють навіть половину нинішнього платежу з погашення боргу та його обслуговування, які складуть 2,11 млрд грн і 0,55 млрд грн, відповідно.

Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса називає найцікавішим на сьогодні питанням те, коли варто чекати ці папери на вторинному ринку, і який дисконт буде запропонований, якщо покупці на такий довгий гривневий інструмент все ж знайдуться.

Довідка УНІАН. За даними НБУ, в січні-квітні 2012 року Міністерство фінансів України розмістило облігації внутрішньої державної позики на 14,5 млрд грн, 614,1 млн дол. і 276,3 млн євро.