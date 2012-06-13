Понад 1 млн «спрощенців» отримали нові свідоцтва платника єдиного податку

Понад 1 млн підприємців, що працюють за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності, отримали нові свідоцтва платника єдиного податку, заявив голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр Клименко в інтерв'ю УНІАН.

«Процедура обміну свідоцтв старого зразка завершена майже стовідсотково. За оперативними даними, нові свідоцтва платника єдиного податку отримали 1,106 млн підприємців-«спрощенців». Це 96,5% від загальної кількості спрощенців, яких в Україні нараховується 1,146 млн осіб», - зазначив він.

О.Клименко також повідомив, що з платниками, які не встигли замінити свої свідоцтва через відпустку або інші поважні причини, ДПСУ готова працювати індивідуально, штрафи застосовувати не будуть.

Нагадаємо, свідоцтво платника єдиного податку старого зразка з 1 червня 2012 року є недійсним. Ті платники податків, які не встигли обміняти свої свідоцтва, повинні звернутися в податкові органи за новими документами.