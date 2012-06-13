За два тижні ДПСУ видала понад 550 електронних ключів

Центр сертифікації ключів електронного підпису Державної податкової служби України (ДПСУ) на 12 червня видав підприємцям більше 550 електронних ключів.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова відомства Олександр Клименко.

«Видача електронних ключів стартувала досить активно, рахунок виданих сертифікатів цифрового підпису відразу пішов на сотні. Станом на 12 червня їх вже видано більше 550 =», - зазначив він.

За його словами, на сайті центру в інтерактивному режимі відображаються дані про кількість виданих ключів, і таким чином клієнти можуть самостійно побачити, скільки видано ключів. «В цілому, ми задоволені динамікою отримання платниками електронних ключів», - резюмував О.Клименко.

Нагадаємо, 30 травня 2012 ДПСУ відкрила Центр сертифікації ключів електронного підпису, який обслуговує підприємців безкоштовно.