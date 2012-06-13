СБ зберіг прогноз дворазового уповільнення темпів зростання ВВП України

Світовий банк (СБ) зберіг прогноз дворазового уповільнення темпів зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками 2012 року до 2,5% з 5,2% в 2011 році.

Про це йдеться в червневій доповіді банку "Глобальні економічні перспективи" (попередній прогноз був оприлюднений у грудні 2011 року).

СБ прогнозує зростання ВВП України на 2013 і 2014 рр., відповідно, на рівні 3,8% і 4%.

Згідно з прогнозом, номінальний ВВП України в поточному році складе 156,7 млрд дол, в 2013 р. - 192,8 млрд дол. При цьому, обсяг ВВП на душу населення в Україні за розрахунками СБ за підсумками 2012 року буде на рівні 3, 46 тис. дол. (для порівняння, в Польщі цей показник прогнозується на рівні 13,101 тис. дол., в Росії - 14,430 тис. дол., в Білорусі - 5,212 тис. дол., в Молдові - 2,039 тис. дол.)

СБ прогнозує негативне сальдо рахунку поточних операцій України протягом найближчих трьох років. У процентному співвідношенні до ВВП дефіцит складе в 2012 році - 4,7%, в 2013 р. - 4,2%, в 2014 - 3,9%.

У червневій доповіді СБ прогнозує, що світова економіка в 2012 році зросте на 2,5%, сповільнившись у порівнянні з 2,7% в 2011 році. Банк також прогнозує скорочення економіки єврозони в поточному році на 0,3% і зростання на 0,7% в 2013 році.

СБ очікує, що зростання ВВП Росії в 2012 році складе 3,8%, Польщі - 2,9%, Білорусі - 2,9%, Молдови - 3%, Румунії - 1,2%.

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