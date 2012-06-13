Україна сподівається продовжити програму співпраці з МВФ на 2013 рік

Україна сподівається на продовження чинної програми співпраці з Міжнародним валютним фондом, яка завершується наприкінці 2012 року, на наступний – 2013 рік.

Про це на брифінгу повідомив перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський, відповідаючи на запитання УНІАН, чи розглядається питання про продовження дії програми на 2013 рік.

«Абсолютно справедливо, швидше за все, програму буде продовжено», - сказав він.

Нагадаємо, чинна програма stand-by для України, схвалена ключовим кредитором країни МВФ у липні 2010 року на суму близько 15,5 млрд дол., завершується наприкінці поточного року.

Президент України Віктор Янукович в інтерв'ю агентству Bloomberg повідомив, що українська влада веде переговори з Міжнародним валютним фондом про нову програму співпраці, фінансування за якою може розпочатися в 2013 році.

Довідка УНІАН. Одразу після схвалення чинної програми stand-by Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки узятих на себе зобов'язань, зокрема, щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

Чергова місія Фонду наприкінці травня п.р. провела у Києві переговори з представниками уряду і Нацбанку. За підсумками роботи місія заявила, що МВФ повернеться до питання відновлення кредитування України в рамках програми співпраці, коли побачить готовність українського уряду виконати рекомендації фонду, зокрема щодо підвищення цін на газ для населення.