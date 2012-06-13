Уряд не бачить підстав для перегляду макропоказників за підсумками першого півріччя 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший віце-прем'єр-міністр Валерій Хорошковський заявив на брифінгу, відповідаючи на питання УНІАН.

«Що стосується макропоказників, то сьогодні за першим півріччям ми не бачимо необхідності їх переглядати», – сказав В.Хорошковський.

При цьому він відзначив, що уряд ретельно стежить за розвитком ситуації на світових ринках.

«Якщо ситуація змінюватиметься, а ви бачите, що на ринках вона дуже динамічно сьогодні змінюється, зокрема в результаті кризових явищ в Європейському Союзі, ми будемо дуже ретельно контролювати хід подій і, звичайно, реагувати відповідним чином. Сьогодні уряд працює над тим, щоб мати кілька сценаріїв розвитку і бути готовим до будь-яких чинників, які можуть створити певну економічну напруженість», - сказав В.Хорошковський. При цьому він висловив надію, що Україна зможе досягти очікуваних макропоказників за підсумком року.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%.

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