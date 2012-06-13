Негативне сальдо купівлі-продажу готівкової валюти у травні зросло в два рази

Негативне сальдо купівлі-продажу готівкової валюти населенням у травні зросло до 526,8 млн дол. з 209 млн дол. у квітні 2012 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з наданою інформацією, банки купили у населення валюти на 1,358 млрд дол., продали - на 1,885 млрд дол.

Негативне сальдо на готівковому ринку в січні ц.р. було на рівні 556,5 млн дол., в лютому -372,7 млн дол., в березні - 544,1, в квітні - 209 млн дол.

Негативне сальдо інтервенцій Нацбанку на валютному міжбанку в травні склало 45,3 млн дол. За минулий місяць НБУ продав 453 млн дол., а поповнив резерви (в еквіваленті) на 407,7 млн дол. шляхом покупки 70 млн євро і 310,5 млн австралійських доларів.

Як повідомляв УНІАН,золотовалютні резерви НБУ в травні ц.р. скоротилися на 2,9%, або на 902,63 млн дол. - до 30,758 млрд дол.