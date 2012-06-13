Негативне сальдо купівлі-продажу готівкової валюти зросло вдвічі

Негативне сальдо купівлі-продажу готівкової валюти населенням в травні зросло до 526,8 млн. дол. із 209 млн. дол. у квітні 2012 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з наданою інформацією, банки купили у населення валюти на 1,358 млрд дол., продали - на 1,885 млрд дол.

Негативне сальдо на готівковому ринку в січні ц.р. було на рівні 556,5 млн. дол., в лютому 72,7 млн. дол., у березні — 544,1, у квітні — 209 млн. дол.

Негативне сальдо інтервенцій Нацбанку на валютному міжбанку в травні становило 45,3 млн. дол. За минулий місяць НБУ продав 453 млн. дол., а поповнив резерви (в еквіваленті) на 407,7 млн. дол. шляхом купівлі 70 млн. євро і 310,5 млн. австралійських доларів.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в травні ц.р. скоротилися на 2,9%, або на 902,63 млн. дол. - до 30,758 млрд дол.