Торги на міжбанку в середу закрилися зниженням котирувань

Сьогодні на українському міжбанку торги долару США відкрилися котируваннями 8,1200/8,1400, на 12:00 ціни впали - 8,1055/8,1095. На момент закриття торгів цінові рівні піднялися - 8,1060/8,1145 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2484/92, на 12:00 ціни знизилися - 0,2481/85. На момент закриття ціни зросли - 0,2486/90. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 32,5850 (-0,1775).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2475/1,2550. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,1590/10,1855, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,1470/10,1560. На момент закриття торгів цінові показники відносно EUR/UAH відкотилися до рівня 10,1555/10,1705.