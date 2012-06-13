НБУ буде беззаперечно списувати борги банків з рефінансування і перед ФГВ

Національний банк України має намір ввести беззаперечне списання коштів з кореспондентських рахунків комерційних банків у разі заборгованості за наданим раніше регулятором рефінансуванням. Про це йдеться в проекті постанови Нацбанку, що є в розпорядженні УНІАН, яким планується внести відповідні зміни до Інструкції про міжбанківські перекази коштів в Україні в національній валюті.

“Територіальне управління здійснює списання в безперечному порядку заборгованості банку перед Національним банком, заснованої на здійсненому рефінансуванні, згідно зі статтею 73 Закону України "Про Національний банк України", - говориться в тексті проекту.

У разі, якщо наявних коштів на коррахунку банку недостатньо для здійснення платежу в рамках погашення заборгованості, НБУ може розподілити цю суму між банком і його філіалами, які працюють за окремими кореспондентськими рахунками. Теруправління, в яких філіали мають коррахунки, зможуть списувати кошти в беззаперечному порядку.

Проектом також пропонується ввести норму, згідно з якою теруправління Нацбанку має виконати вимогу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про списання в беззаперечному порядку коштів з кореспондентського рахунку банку і зарахувати їх на рахунок Фонду. «Вимога Фонду повинна містити інформацію, яка потрібна територіальному управлінню для списання ним у беззаперечному порядку коштів з кореспондентського рахунку банку», - говориться в проекті документа. При цьому, яка саме інформація має бути надана, не уточнюється.

Списання коштів з кореспондентського рахунку банку в беззаперечному порядку планується здійснювати на підставі меморіального ордера. При цьому теруправління зобов'язане повідомити Фонду про виконання або про відсутність можливості виконати його вимоги.