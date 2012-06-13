Столичні податківці у січні-травні перерахували до держбюджету на 30% податків більше
18:46, 13 червня 2012Фінанси
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Столичні податківці у січні-травні 2012 року перерахували до державного бюджету 9,846 млрд грн податків і зборів, що на 30% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) в Києві.
До держбюджету додатково надійшло 2,531 млрд грн.
«У бюджеті Києва з початку року платники податків сплатили 3,054 млрд грн, що більш ніж на 472 млн, або на 18,3% більше, в порівняння з минулим роком», - зазначила голова ДПСУ в Києві Ірина Носачова.
В цілому київські платники податків за звітний період перерахували до зведеного бюджету 12,9 млрд грн.
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