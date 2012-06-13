Експерти прогнозують зростання ВВП України в 2012 році близько 2%

За прогнозами експертів, зростання валового внутрішнього продукту України цього року складе близько 2%.

Так, у коментарі УНІАН аналітик інвестиційної компанії Concorde Capital Віталій Ваврищук зазначив, що основним чинником збільшення ВВП цього року залишатиметься споживання домогосподарств – темпи зростання їх реальних доходів залишаються високими завдяки дефляції.

При цьому він зазначив, що інвестиції в основний капітал зросли в першому кварталі на 7,6% р/р, що є непоганим результатом. «Проте їх динаміка значно сповільниться в другому півріччі у зв'язку із завершенням багатьох інфраструктурних проектів після проведення Євро-2012» - каже В.Ваврищук.

Також він вважає, що динаміка експорту за підсумками цього року залишиться негативною, оскільки поліпшення ситуації на світових товарних ринках найближчим часом малоймовірне.

«Ми підтверджуємо наш прогноз темпів економічного зростання в 2012 р. на рівні 1,9% р/р» - повідомив В.Ваврищук.

У свою чергу аналітики «ІНГ Банк Україна» називають основними чинниками, які підтримають зростання економіки в II півріччі, приватне споживання та інвестиції.

Вони зазначають, що аналіз динаміки зростання ВВП за компонентами витрат демонструє провідну роль приватного споживання та інвестицій у січні-березні 2012 р. Ці статті зросли в річному обчисленні на 9,8% і 7,6%, відповідно.

«Вказані чинники залишаться основними, такими, що підтримують зростання економіки в другому півріччі 2012 р. Ми зберігаємо наш прогноз зростання ВВП в 2012 р. на 2,6%», - кажуть аналітики банку.

Тієї ж думки дотримується і головний економіст інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан, яка вважає, що хоча темпи зростання споживання домогосподарств дещо сповільнилися з 13% р/р в IV кв. 2011, цей сегмент залишився основним чинником зростання реального ВВП.

При цьому вона зазначає, що зниження темпів зростання інвестицій в основний капітал виявилося істотнішим: +8% р/р проти +17% в IV кв. 2011року.

«На нашу думку, сповільнення інвестиційної активності відбувається як у державному, так і в приватному секторах економіки. При цьому темпи падіння експорту прискорилися до 6,8% р/р (порівняно з 5,6% у IV кв. 2011 р.). В результаті слабшаючого зовнішнього попиту, зростання доданої вартості в промисловості, яка орієнтована здебільшого на експорт, сповільнилося до оцінних 1,8% р/р, порівняно з 3,7% у IV кв. 2011 г.», - повідомила О.Білан.

Також вона зазначила, що різке гальмування темпів зростання сільського господарства, сповільнення в транспортній галузі і спад у будівництві також негативно позначилися на економічній активності.

О.Білан повідомила, що за прогнозами Dragon Capital внутрішній споживчий попит залишатиметься високим цього року завдяки збільшенню бюджетних витрат та інших платежів напередодні парламентських виборів у жовтні. При цьому після виборів слід чекати посилення бюджетної політики і, як результат, гальмування внутрішнього споживання.

«Чекаючи поступового відновлення зовнішнього попиту в 2013 р. на тлі поліпшень у світовій економіці, ми прогнозуємо, що темпи зростання української економіки складуть 2,2% р/р в 2012 р. і 3,5% у 2013 р. Утім, зважаючи на глобальні ризики, зберігається ймовірність перегляду нашого прогнозу в гірший бік», - повідомила головний економіст Dragon Capital.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня Держстат поліпшив оцінку зростання ВВП України в I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року (у постійних цінах 2007 року) з 1,8% до 2%.

З урахуванням сезонного чинника ВВП України в I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зафіксований спад на рівні 0,2%.

Таким чином, у I кварталі 2012 року зростання ВВП України сповільнилося як проти показника I кварталу 2011 року (5,4%), так і порівнянню і показником IV кварталу 2011 року (4,7%).

Номінальний ВВП за I квартал 2012 року склав 296,97 млрд грн.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зниження темпів зростання української економіки в 2012 році до 2,5%, але чекає прискорення зростання ВВП країни в 2013 році до 4,0%.

У квітні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році з 4,8% до 3%. Зростання ВВП України в 2013 році очікується на рівні 3,5%.

Світовий банк (СБ) у червневій доповіді зберіг прогноз двократного сповільнення темпів зростання ВВП України за підсумками 2012 року до 2,5% з 5,2% в 2011 році. Номінальний ВВП України в цього року очікується на рівні - 156,7 млрд дол.

СБ прогнозує зростання ВВП України на 2013 і 2014 рр., відповідно, на рівні 3,8% і 4%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%.